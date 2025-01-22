Затримання педофіла у Києві — у прокуратурі розповіли про чоловіка і показали фото

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали чоловіка, який обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Інциденти зафіксовані в Оболонському районі столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури у середу, 22 січня.

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За інформацією прокуратури, у вчинені розпусних дій щодо малолітніх осіб підозрюють 35-річного уродженця Запоріжжя.

"Підозрюваний підходив до дітей, які були на вулиці самі та просив допомогти дістати ключі або брелок з кишені його штанів. Після, того як малолітні діти погоджувались допомогти, у кишені чоловіка вони торкалися до його статевого органу. З такими проханнями чоловік підходив як до дівчат, так і до хлопчиків 10-11 років", — йдеться у повідомленні.

Підозрюваний у злочині. Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці зазначають, що чоловіка затримали та оголосили про підозру. Суд має обрати йому запобіжний захід.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Також перевіряється інформація щодо вчинення підозрюваним аналогічних дій в інших районах столиці", — підсумували у прокуратурі.

Раніше ми розповідали, що у Києві чоловік заманив дитину до своєї квартири, запропонувавши допомогти з песиком, і там здійснив розпусні дії.

А на Одещині водій шкільного автобуса неодноразово вчиняв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії.