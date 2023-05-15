В Киеве будут судить чиновников, которые украли 2 млн гривен во время реконструкции зоопарка

Зоопарк в Киеве. Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

В Киеве будут судить заместителя директора и начальника отдела КП "Жилинвестстрой-УКБ" и руководителя подрядной организации. Они украли 2 млн грн во время реконструкции зоопарка.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Читайте также:

Что известно о деле с реконструкцией зоопарка

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительные акты в отношении заместителя директора и начальника отдела КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и руководителя подрядной организации, которые обвиняются в служебной халатности и завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Согласно следствию, в 2017 году между коммунальным предприятием и частным обществом был заключен договор на реконструкцию объекта Киевского зоопарка, а именно павильона для содержания и зимнего экспонирования приматов.

По завершении реконструкции подрядчик внес фейковые сведения о фактических объемах выполненных работ в официальные документы. Они были подписаны исполняющим обязанности руководителя коммунального предприятия, ведущим инженером по техническому надзору за строительством и директором подрядной организации.

Из-за завышения стоимости реконструкции бюджету Киева нанесен ущерб на более 2 млн грн.

Как накажут злоумышленников

Правоохранителем заявлен гражданский иск в интересах Киевского городского совета о взыскании ущерба, который был причинен преступлением.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 2 мая ДБР сообщили, что около 3 млн долларов США передано в агентство по розыску и менеджменту активов. Средства поступили со счетов, принадлежавших подсанкционному гражданину РФ.