У Києві судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції зоопарку

Зоопарк у Києві. Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

У Києві судитимуть заступника директора та начальника відділу КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та керівника підрядної організації. Вони вкрали 2 млн грн під час реконструкції зоопарку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти відносно заступника директора та начальника відділу КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та керівника підрядної організації, які обвинувачуються у службовій недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Згідно зі слідством, у 2017 році між комунальним підприємством та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію об'єкта Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

По завершенню реконструкції підрядник вніс фейкові відомості про фактичні обсяги виконаних робіт до офіційних документів. Вони були підписані виконувачем обов’язків керівника комунального підприємства, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

Через завищення вартості реконструкції бюджету Києва завдано збитки на понад 2 млн грн.

Як покарають зловмисників

Правоохоронцем заявлено цивільний позов в інтересах Київської міської ради про стягнення шкоди, яка була заподіяна злочином.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 травня, ДБР повідомили, що близько 3 млн доларів США передано до агентства з розшуку і менеджменту активів. Кошти надійшли з рахунків, які належали підсанкційному громадянину РФ.