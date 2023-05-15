Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції зоопарку arrow

У Києві судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції зоопарку

15 травня 2023 20:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть посадовців, які вкрали 2 млн гривень під час реконструкції зоопарку
Зоопарк у Києві. Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві судитимуть заступника директора та начальника відділу КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та керівника підрядної організації. Вони вкрали 2 млн грн під час реконструкції зоопарку.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Що відомо про справу з реконструкцією зоопарку

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти відносно заступника директора та начальника відділу КП "Житлоінвестбуд-УКБ" та керівника підрядної організації, які обвинувачуються у службовій недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Згідно зі слідством, у 2017 році між комунальним підприємством та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію об'єкта Київського зоопарку, а саме павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

По завершенню реконструкції підрядник вніс фейкові відомості про фактичні обсяги виконаних робіт до офіційних документів. Вони були підписані виконувачем обов’язків керівника комунального підприємства, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

Через завищення вартості реконструкції бюджету Києва завдано збитки на понад 2 млн грн. 

Як покарають зловмисників

Правоохоронцем заявлено цивільний позов в інтересах Київської міської ради про стягнення шкоди, яка була заподіяна злочином. 

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 2 травня, ДБР повідомили, що близько 3 млн доларів США передано до агентства з розшуку і менеджменту активів. Кошти надійшли з рахунків, які належали підсанкційному громадянину РФ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB