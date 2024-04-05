Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве будут судить россиянина, который пытал людей в морозильных камерах в Гостомеле arrow

В Киеве будут судить россиянина, который пытал людей в морозильных камерах в Гостомеле

5 апреля 2024 14:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве будут судить россиянина, который пытал людей в морозильных камерах в Гостомеле
Обвиняемый офицер. Фото: полиция Киевщины
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Полиция Киевщины направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего командира Красноярского ОМОНа. Он содержал и пытал людей в морозильных камерах аэропорта Гостомеля.

Об этом сообщила прокуратура Киевской области в пятницу, 5 апреля.

Читайте также:

Что сделал обвиняемый

Заместитель командира спецподразделения "Ратибор" Росгвардии обвиняется в нарушении военных законов и обычаев.

Расследование показало, что ответчик, вместе со своими подчиненными, незаконно удерживал около 100 человек на территории аэропорта во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года.

Морозильные камеры, в которых содержали людей. Фото: Киевская областная прокуратура
Морозильник, в котором содержали людей. Фото: Киевская областная прокуратура

Заложников содержали в трех не работавших холодильных камерах с наименьшей площадью в 6 квадратных метров, где находилось 15 человек, и самой большой, где было около 30 человек или больше. Среди задержанных были гражданские лица и военнопленные, которые не получали медицинской помощи и достаточного питания. Они были вынуждены спать на полу, большинство из них были с завязанными глазами.

Условия содержания были неприемлемы из-за низкой температуры, отсутствия вентиляции, освещения и туалета.

Морозильная камера, в которой содержали людей.
Морозильник, в котором содержали людей. Фото: Киевская областная прокуратура

Задержанных жестоко избивали и пытали, включая применение электрического тока, удушение полиэтиленовыми пакетами на голове и имитацию расстрела, чтобы потребовать информацию об украинском военном и политическом руководстве, а также об участниках АТО/ООС. Жертвы получили серьезные физические и психические травмы в результате этих действий.

Напомним, что Кулеба поедет в Гаагу на конференцию по военным преступлениям России.

Ранее мы писали, что в Едином реестре досудебных расследований зафиксированы сведения о более чем 128 тысячах потерпевших от военных преступлений, совершенных РФ.

суд
аэропорты
Киевская область
прокуратура
Росгвардия
Гостомель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым