В Киеве будут судить россиянина, который пытал людей в морозильных камерах в Гостомеле

Обвиняемый офицер. Фото: полиция Киевщины

Полиция Киевщины направила в суд обвинительный акт в отношении 47-летнего командира Красноярского ОМОНа. Он содержал и пытал людей в морозильных камерах аэропорта Гостомеля.

Об этом сообщила прокуратура Киевской области в пятницу, 5 апреля.

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Расследование показало, что ответчик, вместе со своими подчиненными, незаконно удерживал около 100 человек на территории аэропорта во время оккупации Гостомеля в марте 2022 года.

Морозильник, в котором содержали людей. Фото: Киевская областная прокуратура

Заложников содержали в трех не работавших холодильных камерах с наименьшей площадью в 6 квадратных метров, где находилось 15 человек, и самой большой, где было около 30 человек или больше. Среди задержанных были гражданские лица и военнопленные, которые не получали медицинской помощи и достаточного питания. Они были вынуждены спать на полу, большинство из них были с завязанными глазами.

Условия содержания были неприемлемы из-за низкой температуры, отсутствия вентиляции, освещения и туалета.

Морозильник, в котором содержали людей. Фото: Киевская областная прокуратура

Задержанных жестоко избивали и пытали, включая применение электрического тока, удушение полиэтиленовыми пакетами на голове и имитацию расстрела, чтобы потребовать информацию об украинском военном и политическом руководстве, а также об участниках АТО/ООС. Жертвы получили серьезные физические и психические травмы в результате этих действий.

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