У Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі
Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо 47-річного командира Красноярського ОМОНу. Він утримував та катував людей в морозильних камерах аеропорту Гостомеля.
Про це повідомила прокуратура Київської області у п'ятницю, 5 квітня.
Що зробив обвинувачуваний
Заступника командира спецпідрозділу "Ратибор" Росгвардії звинувачується у порушенні воєнних законів та звичаїв.
Розслідування показало, що відповідач, разом зі своїми підлеглими, незаконно утримував приблизно 100 людей на території аеропорту під час окупації Гостомеля у березні 2022 року.
Заручників утримували в трьох холодильних камерах, які не працювали, з найменшою площею в 6 квадратних метрів, де перебувало 15 осіб, і найбільшою, де було близько 30 осіб або більше. Серед затриманих були цивільні особи та військовополонені, які не отримували належної медичної допомоги та достатнього харчування. Вони були змушені спати на підлозі, більшість з них була з зав’язаними очима.
Умови утримання були неприйнятні через низьку температуру, відсутність вентиляції, освітлення та вбиральні.
Затриманих жорстоко били та катували, включаючи застосування електричного струму, задушення поліетиленовими пакетами на голові та імітацію розстрілу, щоб вимагати інформацію про українське військове та політичне керівництво, а також про учасників АТО/ООС. Жертви зазнали серйозних фізичних та психічних травм внаслідок цих дій.
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