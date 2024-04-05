Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі arrow

У Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі

5 квітня 2024 14:44
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі
Обвинувачуваний офіцер. Фото: поліція Київщини
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо 47-річного командира Красноярського ОМОНу. Він утримував та катував людей в морозильних камерах аеропорту Гостомеля.

Про це повідомила прокуратура Київської області у п'ятницю, 5 квітня.

Читайте також:

Що зробив обвинувачуваний

Заступника командира спецпідрозділу "Ратибор" Росгвардії звинувачується у порушенні воєнних законів та звичаїв.

Розслідування показало, що відповідач, разом зі своїми підлеглими, незаконно утримував приблизно 100 людей на території аеропорту під час окупації Гостомеля у березні 2022 року.

Морозильні камери в яких утримували людей. Фото: Київська обласна прокуратура
Морозильна камера, в якій утримували людей. Фото: Київська обласна прокуратура

Заручників утримували в трьох холодильних камерах, які не працювали, з найменшою площею в 6 квадратних метрів, де перебувало 15 осіб, і найбільшою, де було близько 30 осіб або більше. Серед затриманих були цивільні особи та військовополонені, які не отримували належної медичної допомоги та достатнього харчування. Вони були змушені спати на підлозі, більшість з них була з зав’язаними очима.

Умови утримання були неприйнятні через низьку температуру, відсутність вентиляції, освітлення та вбиральні.

Морозильна камера в якій утримували людей.
Морозильна камера, в якій утримували людей. Фото: Київська обласна прокуратура

Затриманих жорстоко били та катували, включаючи застосування електричного струму, задушення поліетиленовими пакетами на голові та імітацію розстрілу, щоб вимагати інформацію про українське військове та політичне керівництво, а також про учасників АТО/ООС. Жертви зазнали серйозних фізичних та психічних травм внаслідок цих дій.

Нагадаємо, що Кулеба поїде до Гааги на конференцію з воєнних злочинів Росії.

Раніше ми писали, що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зафіксовано відомості щодо понад 128 тисяч потерпілих від воєнних злочинів, здійснених РФ.

суд
аеропорти
Київська область
прокуратура
Росгвардія
Гостомель

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим