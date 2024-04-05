У Києві судитимуть росіянина, який катував людей в морозильних камерах у Гостомелі

Обвинувачуваний офіцер. Фото: поліція Київщини

Поліція Київщини скерувала до суду обвинувальний акт щодо 47-річного командира Красноярського ОМОНу. Він утримував та катував людей в морозильних камерах аеропорту Гостомеля.

Про це повідомила прокуратура Київської області у п'ятницю, 5 квітня.

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Заступника командира спецпідрозділу "Ратибор" Росгвардії звинувачується у порушенні воєнних законів та звичаїв.

Розслідування показало, що відповідач, разом зі своїми підлеглими, незаконно утримував приблизно 100 людей на території аеропорту під час окупації Гостомеля у березні 2022 року.

Морозильна камера, в якій утримували людей. Фото: Київська обласна прокуратура

Заручників утримували в трьох холодильних камерах, які не працювали, з найменшою площею в 6 квадратних метрів, де перебувало 15 осіб, і найбільшою, де було близько 30 осіб або більше. Серед затриманих були цивільні особи та військовополонені, які не отримували належної медичної допомоги та достатнього харчування. Вони були змушені спати на підлозі, більшість з них була з зав’язаними очима.

Умови утримання були неприйнятні через низьку температуру, відсутність вентиляції, освітлення та вбиральні.

Морозильна камера, в якій утримували людей. Фото: Київська обласна прокуратура

Затриманих жорстоко били та катували, включаючи застосування електричного струму, задушення поліетиленовими пакетами на голові та імітацію розстрілу, щоб вимагати інформацію про українське військове та політичне керівництво, а також про учасників АТО/ООС. Жертви зазнали серйозних фізичних та психічних травм внаслідок цих дій.

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