В Киеве женщина выманила у пенсионерки 450 тысяч — ее будут судить

Задержанная подозреваемая. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить женщину, которую обвинили в мошенничестве. Злоумышленница выманила у пенсионерки 450 тысяч гривен обманом и подменила их на подделку.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, обвиняемая подошла на улице к пожилой женщине возле ее дома и начала убеждать ее в том, что в Украине вскоре планируется денежная реформа. По словам аферистки, все купюры старого образца якобы будут изъяты из обращения, поэтому их нужно срочно обменять на новые. Чтобы втереться в доверие и убедить пенсионерку в своих словах, женщина представилась "доверенным лицом народного депутата", которая действует на основании его поручения.

Деньги. Фото: Киевская городская прокуратура

Доверившись, пенсионерка пригласила женщину к себе домой и передала ей все свои сбережения - 450 тысяч гривен. После этого злоумышленница заменила настоящие деньги на сувенирные купюры и скрылась с места происшествия.

К счастью, во время досудебного расследования правоохранителям удалось установить личность мошенницы и вернуть украденные средства владелице. Судебное рассмотрение дела состоится в ближайшее время.

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