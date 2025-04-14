У Києві жінка виманила в пенсіонерки 450 тисяч — її судитимуть

У Києві судитимуть шахрайка виманила 450 тисяч грн у пенсіонерки
У Києві судитимуть жінку, яку звинуватили у шахрайстві. Зловмисниця виманила у пенсіонерки 450 тисяч гривень обманом та підмінила їх на підробку.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка переконала пенсіонерку, що треба обміняти гроші через неіснуючу реформу
За даними слідства, обвинувачена підійшла на вулиці до літньої жінки біля її будинку та почала переконувати її в тому, що в Україні невдовзі планується грошова реформа. За словами аферистки, всі купюри старого зразка нібито будуть вилучені з обігу, тож їх потрібно терміново обміняти на нові. Щоб втертися в довіру і переконати пенсіонерку у своїх словах, жінка представилася "довіреною особою народного депутата", яка діє на підставі його доручення.
Довірившись, пенсіонерка запросила жінку до себе додому та передала їй усі свої заощадження — 450 тисяч гривень. Після цього зловмисниця замінила справжні гроші на сувенірні купюри та зникла з місця події.
На щастя, під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити особу шахрайки та повернути вкрадені кошти власниці. Судовий розгляд справи відбудеться найближчим часом.
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