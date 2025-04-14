У Києві жінка виманила в пенсіонерки 450 тисяч — її судитимуть

Затримана підозрювана. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть жінку, яку звинуватили у шахрайстві. Зловмисниця виманила у пенсіонерки 450 тисяч гривень обманом та підмінила їх на підробку.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, обвинувачена підійшла на вулиці до літньої жінки біля її будинку та почала переконувати її в тому, що в Україні невдовзі планується грошова реформа. За словами аферистки, всі купюри старого зразка нібито будуть вилучені з обігу, тож їх потрібно терміново обміняти на нові. Щоб втертися в довіру і переконати пенсіонерку у своїх словах, жінка представилася "довіреною особою народного депутата", яка діє на підставі його доручення.

Гроші. Фото: Київська міська прокуратура

Довірившись, пенсіонерка запросила жінку до себе додому та передала їй усі свої заощадження — 450 тисяч гривень. Після цього зловмисниця замінила справжні гроші на сувенірні купюри та зникла з місця події.

На щастя, під час досудового розслідування правоохоронцям вдалося встановити особу шахрайки та повернути вкрадені кошти власниці. Судовий розгляд справи відбудеться найближчим часом.

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