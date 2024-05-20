В Киеве будут судить чиновников "Киевавтодора"

Задержание должностного лица. Фото: Нацполиция Киева

В Киеве задержали и будут судить чиновников "Киевавтодор", взявших на ремонт дорог 300 тысяч гривен бюджетных средств. Позже оказалось, что дороги так и не отремонтировали.

Об этом сообщила полиция Киева в Telegram в понедельник, 20 мая.

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Как установили следователи, между коммунальной корпорацией "Киевавтодор" и частной компанией был подписан договор о сотрудничестве на сумму более 300 тысяч гривен.

Подрядчик обязался отремонтировать дороги в Печерском районе столицы. Однако по истечении срока действия контракта дороги так и не были отремонтированы, но должностные лица "Киевавтодор" поставили свои подписи под документом, удостоверяющим окончание работ.

"В соответствии со своими служебными обязанностями, руководитель управления капитального строительства и руководитель отдела контроля качества УК "Киевавтодор" осуществляли технический надзор за объектом и должны проверять количество и качество выполненных подрядчиком работ. По их завершению они подписали документы о выполнении работ в полном объеме. объеме, несмотря на то, что это не соответствовало действительности", — говорится в сообщении полиции Киева.

Начальник отдела мостов и путепроводов указанной корпорации внес в акт приема работ ложные данные, что нанесло государственному бюджету ущерб на сумму более 300 тысяч гривен.

"Трем чиновникам и директору подрядной организации сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 и ч. 1, 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы пытаются незаконно пересечь границу. Например, двое украинских мужчин хотели подкупить пограничников, чтобы уехать в Польшу.

В свою очередь, чиновники США сообщают, что в Украине взятки и подкуп должностных лиц остается одним из самых высоких в Европе.