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У Києві судитимуть трьох посадовців "Київавтодор" за розтрату 300 тисяч гривень

20 травня 2024 14:31
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Степан Гафтко
редактор
У Києві судитимуть посадовців "Київавтодору"
Затримання посадовця. Фото: Нацполіція Києва
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Києві затримали та судитимуть чиновників "Київавтодор", які взяли на ремонт доріг 300 тисяч гривень бюджетних коштів. Згодом виявилось, що дороги так і не відремонтували. 

Про це повідомила поліція Києва в Telegram в понеділок, 20 травня. 

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Як встановили слідчі, між комунальною корпорацією "Київавтодор" та приватною компанією було підписано договір про співробітництво на суму більше 300 тисяч гривен.

Підрядник зобов'язався відремонтувати дороги у Печерському районі столиці. Проте після завершення строку дії контракту дороги так і не були відремонтовані, але посадовці "Київавтодор" поставили свої підписи під документом, який засвідчував закінчення робіт.

"Відповідно до своїх службових обов’язків, керівник управління капітального будівництва та керівник відділу контролю якості КК "Київавтодор" здійснювали технічний нагляд за об’єктом та мали перевіряти кількість та якість виконаних підрядником робіт. Після їхнього завершення вони підписали документи про виконання робіт у повному обсязі, не зважаючи на те, що це не відповідало дійсності", — йдеться у дописі поліції Києва. 

Начальник відділу мостів та шляхопроводів зазначеної корпорації вніс до акту прийому робіт неправдиві дані, що нанесло державному бюджету збитків на суму більш ніж 300 тисяч гривень. 

"Трьом посадовцям та директору підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 191 та ч. 1, 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", — повідомили в поліції.  

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українці намагаються незаконно перетнути кордон. Наприклад, двоє українських чоловіків хотіли підкупити прикордонників, щоб виїхати до Польщі. 

В свою чергу, високопосадовці США повідомляють, що в Україні хабарі та підкуп службових осіб залишається одним із найвищих в Європі. 

Київ
дороги
поліція
гроші
посада

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