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В Киеве будут судить "гадалку", которая снимала с людей порчу и золотые украшения

27 ноября 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве будут судить "гадалку", которая снимала с людей порчу и золотые украшения
Фото с места событий. Фото: Национальная полиция
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве будут судить 47-летнюю злоумышленницу, которая пообещала женщине снять "порчу", а вместо этого украла золотые украшения и деньги. Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Сообщается, что на улице злоумышленница подошла к женщине и представилась гадалкой, сказав, что может провести обряд и решить все ее проблемы.

Для этого потерпевшая должна была отдать псевдоворожке все находившееся на ней золото. Мол, на украшениях и лежит "порча". К тому же киевлянка должна была завернуть его в денежную купюру.

Женщина сделала все так, как велела незнакомка. После этого "гадалка" ушла, а потерпевшая через некоторое время поняла, что ее обокрали.

Во сколько обошлись "услуги гадалки"

Таким образом, нарушительница завладела золотыми серьгами и золотой цепочкой с крестиком на сумму более 9 000 гривен, а также 50 евро.

Кем оказалась "гадалка"

Впоследствии полиция установила, что к преступлению причастна 47-летняя уроженка Харькова. Она, как известно, неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В Киеве будут судить "гадалку"
Гадалка, которую будут судить в Киеве. Фото: Национальная полиция

Напомним, в Киеве правоохранители задержали водителя, сбившего патрульного и скрывшегося с места аварии. Пострадавший получил телесные повреждения.

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