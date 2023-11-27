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У Києві судитимуть "ворожку", яка знімала з людей вроки і золоті прикраси

27 листопада 2023 11:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві судитимуть "ворожку", яка знімала з людей вроки і золоті прикраси
Кадри з місця подій. Фото: Національна поліція
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві судитимуть 47-річну зловмисницю, яка пообіцяла жінці зняти "порчу", а натомість вкрала золоті прикраси та гроші. Їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва

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Як зловмисниця ошукала жінку

Повідомляється, що на вулиці зловмисниця підійшла до жінки та представилась ворожкою, сказавши, що може провести обряд та вирішити усі її проблеми. 

Для цього потерпіла мала віддати псевдоворожці усе золото, яке було на ній. Мовляв, на прикрасах і лежить "порча". До того ж киянка мала загорнути їх у грошову купюру. 

Жінка зробила все так, як наказала незнайомка. Після цього "ворожка" пішла геть, а потерпіла через деякий час зрозуміла, що її ошукали.

У скільки обійшлися "послуги ворожки"

Таким чином, порушниця заволоділа золотими сережками та золотим ланцюжком з хрестиком на суму понад 9 000 гривень, а також 50 євро.

Ким виявилась "ворожка" 

Згодом поліція встановила, що до злочину причетна 47-річна уродженка Харкова. Вона, як відомо, неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. 

Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

У Києві судитимуть "ворожку"
"Ворожка", яку судитимуть в Києві. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали водія, який збив патрульного та втік з місця аварії. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.

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