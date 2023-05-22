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В Киеве будут судить преступную группу, которая обокрала хранилище Госспецсвязи

22 мая 2023 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве будут судить преступную группу, которая обокрала хранилище Госспецсвязи
Патроны, которые изъяли у правонарушителей. Фото: Киевская городская прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве будут судить преступников, которые обокрали хранилище Госспецсвязи. Они забрали ценности на почти 70 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Преступные действия фигурантов

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти человек по обвинению в тайном похищении драгоценных металлов и ювелирных изделий из хранилища почтовых отправлений ГП "Спецсвязь", совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 185 УК Украины)", — говорится в сообщении.

В начале марта прошлого года здание одного из столичных отделений Госспецсвязи было повреждено в результате российских обстрелов. Этим воспользовалась преступная группа из бывших правоохранителей.

Фигуранты тайно проникли в хранилище почтовых отправлений, в котором находились драгоценные металлы и ювелирные изделия стоимостью почти 70 млн грн. Правонарушители похитили имущество и распорядились им по собственному усмотрению.

Обыски у злоумышленников

Правоохранители провели 15 обысков на территории Киева и Киевской области в рамках досудебного расследования. Они изъяли у правонарушителей часть похищенных ювелирных изделий общим весом 8 кг и стоимостью 10 млн грн, оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также наличные средства.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Обыск у злоумышленников
Ювелирные изделия, которые изъяли у правонарушителей. Фото: Киевская городская прокуратура
Обыск у злоумышленников
Ювелирные изделия, которые изъяли у правонарушителей. Фото: Киевская городская прокуратура
Обыск у злоумышленников
Оружие, которое изъяли у правонарушителей. Фото: Киевская городская прокуратура
Обыск у злоумышленников
Ювелирные изделия, которые изъяли у правонарушителей. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, 20 мая, Службы безопасности Украины сообщили, что разоблачены еще 12 интернет-агитаторов РФ. Они распространяли пророссийский контент и продвигали идею установки памятников Кадырову.

Также мы писали, что в Черновцах СБУ задержала российского агента. Он шпионил за подразделениями ВСУ, Службы безопасности и пограничников. Фигурант также передавал врагу геолокации украинской инфраструктуры.

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