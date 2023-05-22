У Києві судитимуть злочинну групу, яка обікрала сховище Держспецзв’язку

Патрони, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві будуть судити злочинців, які обікрали сховище Держспецзв’язку. Вони забрали цінності на майже 70 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Злочинні дії фігурантів

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб за обвинуваченням у таємному викраденні дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок", вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України)", — йдеться у повідомленні.

На початку березня минулого року будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Цим скористалась злочинна група з-поміж колишніх правоохоронців.

Фігуранти таємно проникли до сховища поштових відправлень, в якому були дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю майже 70 млн грн. Правопорушники викрали майно та розпорядились ним на власний розсуд.

Обшуки в зловмисників

Правоохоронці провели 15 обшуків на території міста Києва та Київської області у межах досудового розслідування. Вони вилучили у правопорушників частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг та вартістю 10 млн грн, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівкові кошти.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

Зброя, яку вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

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