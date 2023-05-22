У Києві судитимуть злочинну групу, яка обікрала сховище Держспецзв’язку
У Києві будуть судити злочинців, які обікрали сховище Держспецзв’язку. Вони забрали цінності на майже 70 млн гривень.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Злочинні дії фігурантів
"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб за обвинуваченням у таємному викраденні дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок", вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України)", — йдеться у повідомленні.
На початку березня минулого року будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Цим скористалась злочинна група з-поміж колишніх правоохоронців.
Фігуранти таємно проникли до сховища поштових відправлень, в якому були дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю майже 70 млн грн. Правопорушники викрали майно та розпорядились ним на власний розсуд.
Обшуки в зловмисників
Правоохоронці провели 15 обшуків на території міста Києва та Київської області у межах досудового розслідування. Вони вилучили у правопорушників частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг та вартістю 10 млн грн, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівкові кошти.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.
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