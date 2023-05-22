Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві судитимуть злочинну групу, яка обікрала сховище Держспецзв’язку arrow

У Києві судитимуть злочинну групу, яка обікрала сховище Держспецзв’язку

22 травня 2023 12:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві судитимуть злочинну групу, яка обікрала сховище Держспецзв’язку
Патрони, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві будуть судити злочинців, які обікрали сховище Держспецзв’язку. Вони забрали цінності на майже 70 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Читайте також:

Злочинні дії фігурантів

"Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно п’ятьох осіб за обвинуваченням у таємному викраденні дорогоцінних металів та ювелірних виробів зі сховища поштових відправлень ДП "Спецзвʼязок", вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України)", — йдеться у повідомленні.

На початку березня минулого року будівлю одного зі столичних відділень Держспецзв’язку було пошкоджено внаслідок російського обстрілу. Цим скористалась злочинна група з-поміж колишніх правоохоронців.

Фігуранти таємно проникли до сховища поштових відправлень, в якому були дорогоцінні метали та ювелірні вироби вартістю майже 70 млн грн. Правопорушники викрали майно та розпорядились ним на власний розсуд.

Обшуки в зловмисників

Правоохоронці провели 15 обшуків на території міста Києва та Київської області у межах досудового розслідування. Вони вилучили у правопорушників частину викрадених ювелірних виробів загальною вагою 8 кг та вартістю 10 млн грн, зброю, бойові припаси та вибухові речовини, а також готівкові кошти.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Обыск у злоумышленников
Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура
Обыск у злоумышленников
Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура
Обыск у злоумышленников
Зброя, яку вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура
Обыск у злоумышленников
Ювелірні вироби, які вилучили у правопорушників. Фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, 20 травня Служби безпеки України повідомили, що викрито ще 12 інтернет-агітаторів РФ. Вони поширювали проросійський контент та просували ідею встановлення пам'ятників Кадирову.

Також ми писали, що у Чернівцях СБУ затримала російського агента. Він шпигував за підрозділами ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників. Фігурант також передавав ворогу геолокації української інфраструктури. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB