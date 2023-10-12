Прогноз погоды в Киеве и области на 12 октября: ожидается существенное потепление

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня, 12 октября, жители Киева и области почувствуют существенное потепление. Однако в первой половине дня будут донимать сильные порывы ветра.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Киеве 12 октября

Сегодня синоптики не прогнозируют в столице осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако утром порывы 15-20 м/с.

Температура по области 16-21 °С, в Киеве около 20 °С.

Какая погода в Киеве сейчас

Температура воздуха 9°С;

Относительная влажность 55%;

Атмосферное давление 748 мм рт.

Напомним, как сообщалось, в четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.