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В Киеве существенно потеплеет, но есть нюанс: прогноз погоды на сегодня, 12 октября

12 октября 2023 08:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Киеве и области на 12 октября: ожидается существенное потепление
Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 12 октября, жители Киева и области почувствуют существенное потепление. Однако в первой половине дня будут донимать сильные порывы ветра.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Погода в Киеве 12 октября

Сегодня синоптики не прогнозируют в столице осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако утром порывы 15-20 м/с.

Температура по области 16-21 °С, в Киеве около 20 °С.

Какая погода в Киеве сейчас

Температура воздуха 9°С;
Относительная влажность 55%;
Атмосферное давление 748 мм рт.

Напомним, как сообщалось, в четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.

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