Прогноз погоды в Киеве и области на 12 октября: ожидается существенное потепление

В Киеве существенно потеплеет, но есть нюанс: прогноз погоды на сегодня, 12 октября
Сегодня, 12 октября, жители Киева и области почувствуют существенное потепление. Однако в первой половине дня будут донимать сильные порывы ветра.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве 12 октября
Сегодня синоптики не прогнозируют в столице осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, однако утром порывы 15-20 м/с.
Температура по области 16-21 °С, в Киеве около 20 °С.
Какая погода в Киеве сейчас
Температура воздуха 9°С;
Относительная влажность 55%;
Атмосферное давление 748 мм рт.
Напомним, как сообщалось, в четверг, 12 октября, в Украине ожидаются заморозки. В частности, в Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях. Столбики термометров ночью могут опуститься ниже 0 °С. Возможны небольшие осадки.