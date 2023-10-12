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У Києві суттєво потепліє, але є нюанс: прогноз погоди на сьогодні, 12 жовтня

12 жовтня 2023 08:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди у Києві та області на 12 жовтня: очікується суттєве потепління
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 12 жовтня, жителі Києва та в області відчують суттєве потепління. Однак у першій половині дня дошкулятимуть сильні пориви вітру. 

Про це повідомляє український Гідрометцентр

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Сьогодні синоптики не прогнозують у столиці опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, однак вранці пориви 15-20 м/с.

Температура по області 16-21°С, у Києві близько 20°С.

Яка погода у Києві зараз 

Температура повітря 9°С;
Відносна вологість 55%;
Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Нагадаємо, як повідомлялося, у четвер, 12 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів уночі там можуть опуститися нижче 0 °С. Можливі невеликі опади. 

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