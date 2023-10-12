Прогноз погоди у Києві та області на 12 жовтня: очікується суттєве потепління

У Києві суттєво потепліє, але є нюанс: прогноз погоди на сьогодні, 12 жовтня
Сьогодні, 12 жовтня, жителі Києва та в області відчують суттєве потепління. Однак у першій половині дня дошкулятимуть сильні пориви вітру.
Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Погода у Києві 12 жовтня
Сьогодні синоптики не прогнозують у столиці опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, однак вранці пориви 15-20 м/с.
Температура по області 16-21°С, у Києві близько 20°С.
Яка погода у Києві зараз
Температура повітря 9°С;
Відносна вологість 55%;
Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.
Нагадаємо, як повідомлялося, у четвер, 12 жовтня, в Україні очікуються заморозки. Зокрема, у Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів уночі там можуть опуститися нижче 0 °С. Можливі невеликі опади.