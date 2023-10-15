Погода в Киеве 15 октября: что прогнозируют синоптики

Дождь на улицах Киева. Фото: УНИАН

Сегодня, 15 октября, в Киеве и области ожидается относительно теплая погода — днем будет до 18 градусов тепла. При этом синоптики в воскресенье прогнозируют осадки — дождь в столице будет днем. Стоит отметить, что дождливая погода задержится в Киеве в течение нескольких суток.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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В Киеве и области в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.

Утром без осадков, а днем ожидается дождь.

Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 ° С; в Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 14-16 °С.

Какая погода в Киеве сейчас

По состоянию на 7:00 в столице температура воздуха 13 градусов.

Влажность воздуха — 85%.

В Киеве ясно и спокойная погода.

Погода в Киеве утром 15 октября

Сколько продлятся дожди

В то же время Гидрометцентр прогнозирует, что дожди в столице начнутся днем 15 октября. Будет дождевая погода в Киеве в течение следующих нескольких суток.

Дожди в Киеве — прогноз погоды

Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночью температурные показатели будут +5...+10 °С, местами +12 °С.

Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.

Также ранее синоптик Наталья Голеня рассказала, что украинцев ждет похолодание уже в ближайшее время, оно будет проходить в два этапа.