Погода в Киеве 15 октября: что прогнозируют синоптики

В Киеве существенно изменится погода: прогноз на сегодня, 15 октября
Сегодня, 15 октября, в Киеве и области ожидается относительно теплая погода — днем будет до 18 градусов тепла. При этом синоптики в воскресенье прогнозируют осадки — дождь в столице будет днем. Стоит отметить, что дождливая погода задержится в Киеве в течение нескольких суток.
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Прогноз погоды на 15 октября по Киевской области
В Киеве и области в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.
Утром без осадков, а днем ожидается дождь.
Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура по области ночью 8-13 °С тепла, днем 13-18 ° С; в Киеве ночью 11-13°С тепла, днем 14-16 °С.
Какая погода в Киеве сейчас
По состоянию на 7:00 в столице температура воздуха 13 градусов.
Влажность воздуха — 85%.
В Киеве ясно и спокойная погода.
Сколько продлятся дожди
В то же время Гидрометцентр прогнозирует, что дожди в столице начнутся днем 15 октября. Будет дождевая погода в Киеве в течение следующих нескольких суток.
Напомним, до 15 октября температура воздуха в Украине будет от +18 до +22...+23 °С в течение дня. Ночью температурные показатели будут +5...+10 °С, местами +12 °С.
Кроме того, после 20 октября температура воздуха ночью будет ниже 0 °С, днем +5...+8 °С.
Также ранее синоптик Наталья Голеня рассказала, что украинцев ждет похолодание уже в ближайшее время, оно будет проходить в два этапа.
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