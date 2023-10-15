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У Києві суттєво зміниться погода: прогноз на сьогодні, 15 жовтня

15 жовтня 2023 07:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода у Києві 15 жовтня: що прогнозують синоптики
Дощ на вулицях Києва. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 15 жовтня, у Києві та області очікується відносно тепла погода — вдень буде до 18 градусів тепла. При цьому синоптики у неділю прогнозують опади — дощ у столиці буде вдень. Варто зазначити, що дощова погода затримається у Києві протягом наступних декількох діб. 

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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У Києві та області у неділю очікується хмарна з проясненнями погода. 

Вранці без опадів, а вдень очікується дощ. 

Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, швидкістю 7-12 м/с.

Температура по області вночі 8-13 °С тепла, вдень 13-18 °С; у Києві вночі 11-13 °С тепла, вдень 14-16 °С.

Яка погода у Києві зараз 

Станом на 7:00 у столиці температура повітря становить 13 градусів. 

Вологість повітря — 85%. 

У Києві ясна та спокійна погода. 

Погода в Києві вранці 15 жовтня
Погода в Києві вранці 15 жовтня

Скільки триватимуть дощі

Водночас Гідрометцентр прогнозує, що дощі у столиці почнуться вдень 15 жовтня. Дощитиме у Києві протягом наступних декількох діб. 

Дощі у Києві - прогноз погоди
Дощі у Києві — прогноз погоди

Нагадаємо, до 15 жовтня температура повітря в Україні становитиме від +18 до +22...+23 °С протягом дня. Вночі температурні показники будуть +5...+10 °С, місцями +12 °С.

Крім того, після 20 жовтня температура повітря вночі сягатиме нижче 0 °С, вдень — +5...+8 °С.

Також раніше синоптикиня Наталія Голеня розповіла, що на українців чекає похолодання уже найближчим часом, воно відбуватиметься у два етапи. 

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