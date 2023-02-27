Обстрелы Украины 27 февраля — какие города атаковали оккупанты

В Киеве и Хмельницком раздались взрывы: что известно
Россияне продолжают терроризировать украинцев дронами и ракетами. Так, ночью 27 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Хмельницкой и Киевской областях были слышны взрывы, работала ПВО.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и в Киевской городской военной администрации.
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Взрывы в Хмельницкой области
Ночью 27 февраля в ряде областей Украины началась воздушная тревога. По информации Хмельницкого ОВА, в Хмельницком прозвучали три взрыва. Глава ОВА Сергей Гамалий призвал горожан оставаться в укрытиях.
"Прозвучал взрыв в Хмельницком. Детали со временем. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.
Воздушная атака на Киев
Также сообщается о взрывах в Киевской области, там работает ПВО.
"Воздушная атака на Киев. В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БпЛА. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — рассказали в КМВА.
Напомним, 26 февраля российские оккупационные войска обстреляли четыре территориальных громады Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 76 ''прилетов'' из минометов и артиллерии.
Также вечером 26 февраля россияне покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины Херсонской области. Российский снаряд попал во двор местных жителей.