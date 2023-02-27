Обстрелы Украины 27 февраля — какие города атаковали оккупанты

Воздушная тревога длилась несколько часов

Россияне продолжают терроризировать украинцев дронами и ракетами. Так, ночью 27 февраля в ряде областей была объявлена воздушная тревога, в Хмельницкой и Киевской областях были слышны взрывы, работала ПВО.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Хмельницкой области

Ночью 27 февраля в ряде областей Украины началась воздушная тревога. По информации Хмельницкого ОВА, в Хмельницком прозвучали три взрыва. Глава ОВА Сергей Гамалий призвал горожан оставаться в укрытиях.

"Прозвучал взрыв в Хмельницком. Детали со временем. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!" — говорится в сообщении.

Воздушная атака на Киев

Также сообщается о взрывах в Киевской области, там работает ПВО.

"Воздушная атака на Киев. В воздушном пространстве столицы обнаружены вражеские объекты. Предварительно это ударные БпЛА. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — рассказали в КМВА.

Напомним, 26 февраля российские оккупационные войска обстреляли четыре территориальных громады Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 76 ''прилетов'' из минометов и артиллерии.

Также вечером 26 февраля россияне покрыли артиллерийским огнем поселок Днепровское Белозерской общины Херсонской области. Российский снаряд попал во двор местных жителей.