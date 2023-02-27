Обстріли України 27 лютого — які міста атакували окупанти

Повітряна тривога тривала декілька годин

Росіяни продовжують тероризувати українців дронами та ракетами. Так, вночі 27 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога, у Хмельницькій та Київській областях було чутно вибухи, працювала ППО.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи у Хмельницькій області

Уночі 27 лютого у низці областей України почалась повітряна тривога. За інформацією Хмельницької ОВА, у Хмельницькому прозвучали три вибухи. Голова ОВА Сергій Гамалій закликав містян залишатися в укриттях.

"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" — йдеться у повідомленні.

Повітряна атака на Київ

Також повідомляється про вибухи на Київщині, там працює ППО.

"Повітряна атака на Київ. У повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БпЛА. Працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — розповіли у КМВА.

Нагадаємо, 26 лютого російські окупаційні війська обстріляли чотири територіальні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 76 ''прильотів'' з мінометів та артилерії.

Також ввечері 26 лютого росіяни вкрили артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади на Херсонщині. Російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.