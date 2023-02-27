Обстріли України 27 лютого — які міста атакували окупанти

У Києві та Хмельницькому пролунали вибухи: що відомо
Росіяни продовжують тероризувати українців дронами та ракетами. Так, вночі 27 лютого у низці областей була оголошена повітряна тривога, у Хмельницькій та Київській областях було чутно вибухи, працювала ППО.
Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у Київській міській військовій адміністрації.
-
Ще пів тисячі російських військових були знищені ЗСУ: Генштаб назвав нові втрати рф
-
Українські фехтувальники вибороли шість медалей на ЮЧЄ-2023
-
Путінська погань атакувала Запоріжжя: є "прильоти"
-
В Бразилії російський дипломат напав на співвітчизницю, яка протестувала проти війни
-
Через неприцільні обстріли: російські війська вбили десятки своїх цивільних у Бєлгороді
-
Укренерго недоотримує достатньо коштів через низькі тарифи: оцінка експерта
-
Франція готується до запровадження обмежень на використання води через посуху
-
Як корупція підживлює війну
-
Херсонські колаборанти тікають до Криму: "адміністрація" області оголосила добровільну евакуацію
-
Фінансисти розповіли, чого українцям чекати від курсу долара навесні
Вибухи у Хмельницькій області
Уночі 27 лютого у низці областей України почалась повітряна тривога. За інформацією Хмельницької ОВА, у Хмельницькому прозвучали три вибухи. Голова ОВА Сергій Гамалій закликав містян залишатися в укриттях.
"Пролунав вибух у Хмельницькому. Деталі згодом. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!" — йдеться у повідомленні.
Повітряна атака на Київ
Також повідомляється про вибухи на Київщині, там працює ППО.
"Повітряна атака на Київ. У повітряному просторі столиці виявлені ворожі об’єкти. Попередньо, це ударні БпЛА. Працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — розповіли у КМВА.
Нагадаємо, 26 лютого російські окупаційні війська обстріляли чотири територіальні громади Сумської області. Загалом було зафіксовано 76 ''прильотів'' з мінометів та артилерії.
Також ввечері 26 лютого росіяни вкрили артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади на Херсонщині. Російський снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів.