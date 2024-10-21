Ночная воздушная тревога в Киеве — в какой опасности оказалась столица Украины

В Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу — какая опасность
21 октября 2024 00:12
Воздушная тревога в Киеве
Воздушную тревогу в Киеве объявили сейчас, ночью в понедельник, 21 октября. Также красные на карте воздушных тревог 13 областей: Ровенская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская.
В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА.
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