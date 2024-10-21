Ночная воздушная тревога в Киеве — в какой опасности оказалась столица Украины

Воздушная тревога в Киеве

Воздушную тревогу в Киеве объявили сейчас, ночью в понедельник, 21 октября. Также красные на карте воздушных тревог 13 областей: Ровенская, Житомирская, Винницкая, Одесская, Киевская, Черкасская, Кировоградская, Николаевская, Херсонская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Харьковская.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе ударных БпЛА.

Читайте также:

Новость дополняется