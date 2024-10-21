Нічна повітряна тривога в Києві — в якій небезпеці опинилася столиця України

Повітряна тривога в Києві

Повітряну тривогу в Києві оголосили зараз, уночі в понеділок, 21 жовтня. Також червоні на карті повітряних тривог 13 областей: Рівненська, Житомирська, Вінницька, Одеська, Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу ударних БпЛА.

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