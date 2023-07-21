Воздушная тревога в Украине 21 июля — угроза ракетных обстрелов

Пуски ракет "Оникс". Фото: google

В пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

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Воздушная тревога в Украине 21 июля

В пятницу, 21 июля, в Киеве и в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Как известно, есть угроза применения баллистических ракет.

Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

В Воздушных силах отметили быть в укрытиях к отбою.

10:51. "Покраснела" еще и Одесская область. Есть угроза тактической авиации из акватории Черного моря.

Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

10:54. Мониторинговые группы сообщили о враждебном Су-35 в акватории черного моря. Возможны пуски.

10:56. Есть информация о пусках сверхзвуковых ракет "Оникс" из Крыма.

10:58. Воздушная тревога распространилась на половину области Украины.

"Красные" следующие области:

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Полтавская,

Кировоградская,

Черкасская,

Одесская,

Николаевская,

Херсонская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Донецкая,

Харьковская

Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

11:02. Черниговская область предупреждает о ракетах в небе.

Сообщается, что в Одессе прогремели взрывы.

Напомним, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.