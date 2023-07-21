Воздушная тревога в Украине 21 июля — угроза ракетных обстрелов

В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога: угроза ракетного обстрела
В пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.
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Воздушная тревога в Украине 21 июля
В пятницу, 21 июля, в Киеве и в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Как известно, есть угроза применения баллистических ракет.
В Воздушных силах отметили быть в укрытиях к отбою.
10:51. "Покраснела" еще и Одесская область. Есть угроза тактической авиации из акватории Черного моря.
10:54. Мониторинговые группы сообщили о враждебном Су-35 в акватории черного моря. Возможны пуски.
10:56. Есть информация о пусках сверхзвуковых ракет "Оникс" из Крыма.
10:58. Воздушная тревога распространилась на половину области Украины.
"Красные" следующие области:
- Киевская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Полтавская,
- Кировоградская,
- Черкасская,
- Одесская,
- Николаевская,
- Херсонская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Харьковская
11:02. Черниговская область предупреждает о ракетах в небе.
Сообщается, что в Одессе прогремели взрывы.
Напомним, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.