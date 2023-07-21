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В Киеве и ряде областей Украины воздушная тревога: угроза ракетного обстрела

21 июля 2023 10:46
обновлено: 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Воздушная тревога в Украине 21 июля — угроза ракетных обстрелов
Пуски ракет "Оникс". Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 21 июля, в ряде областей начала распространяться воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Новини.LIVE собрали всю известную информацию на данный момент.

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Воздушная тревога в Украине 21 июля

В пятницу, 21 июля, в Киеве и в ряде областей прозвучала воздушная тревога. Как известно, есть угроза применения баллистических ракет.

воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

В Воздушных силах отметили быть в укрытиях к отбою.

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скриншот

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10:51. "Покраснела" еще и Одесская область. Есть угроза тактической авиации из акватории Черного моря.

воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

10:54. Мониторинговые группы сообщили о враждебном Су-35 в акватории черного моря. Возможны пуски.

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10:56. Есть информация о пусках сверхзвуковых ракет "Оникс" из Крыма.

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скриншот

10:58. Воздушная тревога распространилась на половину области Украины.

"Красные" следующие области:

  • Киевская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Кировоградская,
  • Черкасская,
  • Одесская,
  • Николаевская,
  • Херсонская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Харьковская
воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 21 июля. Фото: скриншот

11:02. Черниговская область предупреждает о ракетах в небе.

воздушная тревога

Сообщается, что в Одессе прогремели взрывы.

скриншот

Напомним, в ночь на 21 июля российские оккупационные войска ударили ракетами типа "Калибр" по терминалам с зерном одного из агропредприятий Одесской области. В результате взрыва пострадали два человека.

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