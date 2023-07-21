Повітряна тривога в Україні 21 липня — загроза ракетного обстрілу

У Києві та низці областей України повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу
У п'ятницю, 21 липня в низці областей почала ширитись повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.
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Повітряна тривога в Україні 21 липня
У п'ятницю, 21 липня, у Києві та низці областей прозвучала повітряна тривога. Як відомо, є загроза застосування балістичних ракет.
У Повітряних силах наголосили бути в укриттях до відбою.
10:51. "Почервоніла" ще й Одеська область. Є загроза тактичної авіації з акваторії Чорного моря.
10:54. Моніторингові групи повідомили про ворожий Су-35 в акваторії чорного моря. Можливі пуски.
10:56. Є інформації про пуски надзвукових ракет "Онікс" з Криму.
10:58. Повітряна тривога поширились на половину області України.
"Червоні" наступні області:
- Київська,
- Чернігівська,
- Сумська,
- Полтавська,
- Кіровоградська,
- Черкаська,
- Одеська,
- Миколаївська,
- Херсонська,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Харківська
11:02. Чернігівську область попереджають про ракети у небі.
Повідомляють, що в Одесі пролунали вибухи.
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