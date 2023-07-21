Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві та низці областей України повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу arrow

У Києві та низці областей України повітряна тривога: загроза ракетного обстрілу

21 липня 2023 10:46
оновлено: 11:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 21 липня — загроза ракетного обстрілу
Повітряна тривога
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У п'ятницю, 21 липня в низці областей почала ширитись повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння. 

Новини.LIVE зібрали усю відому інформацію на цей час.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні 21 липня

У п'ятницю, 21 липня, у Києві та низці областей прозвучала повітряна тривога. Як відомо, є загроза застосування балістичних ракет. 

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

У Повітряних силах наголосили бути в укриттях до відбою.

скріншот

скріншот

скріншот

10:51. "Почервоніла" ще й Одеська область. Є загроза тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

10:54. Моніторингові групи повідомили про  ворожий Су-35 в акваторії чорного моря. Можливі пуски.

скріншот

10:56. Є інформації про пуски надзвукових ракет "Онікс" з Криму. 

скріншот

скріншот

10:58. Повітряна тривога поширились на половину області України. 

"Червоні" наступні області:

  • Київська, 
  • Чернігівська,
  • Сумська,
  • Полтавська,
  • Кіровоградська,
  • Черкаська,
  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Херсонська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Донецька, 
  • Харківська
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

11:02. Чернігівську область попереджають про ракети у небі.

повітряна тривога

Повідомляють, що в Одесі пролунали вибухи.

скріншот

Новина доповнюється... 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

11:21 Зінченко покинув клуб через тренера: в Англії розповіли про трансфер українця

08:38 Мудрик готується до виходу з "Челсі": де він продовжить кар'єру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз