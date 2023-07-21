Повітряна тривога в Україні 21 липня — загроза ракетного обстрілу

Повітряна тривога

У п'ятницю, 21 липня в низці областей почала ширитись повітряна тривога. Є загроза застосування балістичного озброєння.

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Повітряна тривога в Україні 21 липня

У п'ятницю, 21 липня, у Києві та низці областей прозвучала повітряна тривога. Як відомо, є загроза застосування балістичних ракет.

Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

У Повітряних силах наголосили бути в укриттях до відбою.

10:51. "Почервоніла" ще й Одеська область. Є загроза тактичної авіації з акваторії Чорного моря.

Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

10:54. Моніторингові групи повідомили про ворожий Су-35 в акваторії чорного моря. Можливі пуски.

10:56. Є інформації про пуски надзвукових ракет "Онікс" з Криму.

10:58. Повітряна тривога поширились на половину області України.

"Червоні" наступні області:

Київська,

Чернігівська,

Сумська,

Полтавська,

Кіровоградська,

Черкаська,

Одеська,

Миколаївська,

Херсонська,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Донецька,

Харківська

Повітряна тривога в Україні 21 липня. Фото: скріншот

11:02. Чернігівську область попереджають про ракети у небі.

Повідомляють, що в Одесі пролунали вибухи.

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