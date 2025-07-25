Киевскую область атакуют дроны оккупантов и местные власти предупреждают о звуках работы ПВО

В Киеве и области слышны звуки взрывов — в чем причина
Киевская местная власть сообщила, что вскоре жители города могут слышать звуки взрывов работы ПВО. Все из-за атаки дронов российских оккупантов.
Об этом сообщает КОВА.
Что известно на данный момент
Сообщается, что в Киевском регионе зафиксировано движение дронов-камикадзе РФ. В Обуховском и Бориспольском районах Киевской области уже объявлена воздушная тревога.
По сообщению Воздушных сил ВС Украины, беспилотники оккупантов движутся в Киевской области в направлении Яготина.
Представители столичной власти призывают жителей Киевщины находиться в укрытиях и не снимать работу систем ПВО.
Напомним, сегодня поздно вечером российские оккупанты повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.
Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.
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