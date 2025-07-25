Київщину атакують дрони окупантів і місцева влада попереджає про звуки роботи ППО

Робота мобільної групи ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Київська місцева влада повідомила, що невдовзі мешканці міста можуть чути звуки вибухів роботи ППО. Все через атаку дронів російських окупантів.

Про це повідомляє КОВА.

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Що відомо на цей момент

Повідомлення КОВА. Фото: Скриншот

Повідомляється, що у Київському регіоні зафіксований рух дронів-камікадзе РФ. В Обухівському та Бориспільському районах Київщини вже оголошено повітряну тривогу.

За повідомленням Повітряних сил ЗС України, безпілотники окупантів рухаються у Київській області в напрямку на Яготин.

Представники столичної влади закликають мешканців Київщини перебувати в укриттях та не знімати роботу систем ППО.

Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.