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Головна Київ У Києві та області чутні звуки вибухів — в чому причина

У Києві та області чутні звуки вибухів — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 23:21
Київщину атакують дрони окупантів і місцева влада попереджає про звуки роботи ППО
Робота мобільної групи ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Київська місцева влада повідомила, що невдовзі мешканці міста можуть чути звуки вибухів роботи ППО. Все через атаку дронів російських окупантів.

Про це повідомляє КОВА.

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Повідомлення КОВА. Фото: Скриншот

Повідомляється, що у Київському регіоні зафіксований рух дронів-камікадзе РФ. В Обухівському та Бориспільському районах Київщини вже оголошено повітряну тривогу.

За повідомленням Повітряних сил ЗС України, безпілотники окупантів рухаються у Київській області в напрямку на Яготин. 

Представники столичної влади закликають мешканців Київщини перебувати в укриттях та не знімати роботу систем ППО. 

Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.

 

Київ Київська область ППО повітряна тривога дрони війна в Україні атака
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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