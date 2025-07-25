Київщину атакують дрони окупантів і місцева влада попереджає про звуки роботи ППО

У Києві та області чутні звуки вибухів — в чому причина
Київська місцева влада повідомила, що невдовзі мешканці міста можуть чути звуки вибухів роботи ППО. Все через атаку дронів російських окупантів.
Про це повідомляє КОВА.
Що відомо на цей момент
Повідомляється, що у Київському регіоні зафіксований рух дронів-камікадзе РФ. В Обухівському та Бориспільському районах Київщини вже оголошено повітряну тривогу.
За повідомленням Повітряних сил ЗС України, безпілотники окупантів рухаються у Київській області в напрямку на Яготин.
Представники столичної влади закликають мешканців Київщини перебувати в укриттях та не знімати роботу систем ППО.
Нагадаємо, сьогодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.
Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.
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