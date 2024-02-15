Ракеты бьют по Киеву и области 15 февраля — сильные взрывы

Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот

В Киевской области и Киеве в четверг, 15 февраля, раздаются взрывы . В регионе украинские защитники сбивают вражеские ракеты, однако опасность ракетного удара продолжается по всей Украине.

О работе ПВО сообщают в КМВА и Киевской ОВО .

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В Киевской области работает ПВО, сбивают ракеты на подступах к столице.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

В настоящее время всю Украину охватила воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:15. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО в Киеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

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