Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве и области раздаются взрывы - ракеты бьют по региону arrow

В Киеве и области раздаются взрывы - ракеты бьют по региону

15 февраля 2024 06:08
обновлено: 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракеты бьют по Киеву и области 15 февраля — сильные взрывы
Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области и Киеве в четверг, 15 февраля, раздаются взрывы . В регионе украинские защитники сбивают вражеские ракеты, однако опасность ракетного удара продолжается по всей Украине.

О работе ПВО сообщают в КМВА и Киевской ОВО .

Читайте также:

Взрывы в Киевской области сейчас 15 февраля

В Киевской области работает ПВО, сбивают ракеты на подступах к столице.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА
Скриншот сообщения по телеграмм-каналу Киевской ОВА

В настоящее время всю Украину охватила воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги в Украине 15 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 06:15. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО в Киеве.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Киева Виталия Кличко

Новость дополняется...

Киев
взрыв
КГГА
Киевская область
обстрелы
Киевская военная администрация
оккупанты
ПВО
ракеты
война в Украине
війна
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме