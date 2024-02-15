Ракеты бьют по Киеву и области 15 февраля — сильные взрывы

В Киеве и области раздаются взрывы - ракеты бьют по региону
15 февраля 2024 06:08
обновлено: 06:17
Дым поднимается после взрыва в городе. Иллюстративное фото: скриншот
В Киевской области и Киеве в четверг, 15 февраля, раздаются взрывы . В регионе украинские защитники сбивают вражеские ракеты, однако опасность ракетного удара продолжается по всей Украине.
О работе ПВО сообщают в КМВА и Киевской ОВО .
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В Киевской области работает ПВО, сбивают ракеты на подступах к столице.
В настоящее время всю Украину охватила воздушная тревога.
Обновлено 06:15. Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о работе ПВО в Киеве.
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