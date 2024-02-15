Ракети б'ють по Києву та області зараз 15 лютого — сильні вибухи

Дим підіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот

У Київській області та Києві в четвер, 15 лютого, лунають вибухи. В регіоні українські захисники збивають ворожі ракети, однак небезпека ракетного удару триває по всій Україні.

Про роботу ППО повідомляють у КМВА та Київської ОВА.

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У Київській області працює ППО, збивають ракети на підступах до столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Наразі всю Україну охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:15. Мер Києві Віталій Кличко повідомляє про роботу ППО в Києві.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

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