Ракети б'ють по Києву та області зараз 15 лютого — сильні вибухи

У Києві та області лунають вибухи — ракети б'ють по регіону
15 лютого 2024 06:08
оновлено: 06:17
Дим підіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот
У Київській області та Києві в четвер, 15 лютого, лунають вибухи. В регіоні українські захисники збивають ворожі ракети, однак небезпека ракетного удару триває по всій Україні.
Про роботу ППО повідомляють у КМВА та Київської ОВА.
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У Київській області працює ППО, збивають ракети на підступах до столиці.
Наразі всю Україну охопила повітряна тривога.
Оновлено 06:15. Мер Києві Віталій Кличко повідомляє про роботу ППО в Києві.
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