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У Києві та області лунають вибухи — ракети б'ють по регіону

15 лютого 2024 06:08
оновлено: 06:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракети б'ють по Києву та області зараз 15 лютого — сильні вибухи
Дим підіймається після вибуху в місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Київській області та Києві в четвер, 15 лютого, лунають вибухи. В регіоні українські захисники збивають ворожі ракети, однак небезпека ракетного удару триває по всій Україні.

Про роботу ППО повідомляють у КМВА та Київської ОВА.

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Вибухи в Київській області зараз 15 лютого

У Київській області працює ППО, збивають ракети на підступах до столиці.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу КМВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Київської ОВА

Наразі всю Україну охопила повітряна тривога. 

Мапа повітряної тривоги в Україні 15 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:15. Мер Києві Віталій Кличко повідомляє про роботу ППО в Києві.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Києва Віталія Кличка

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