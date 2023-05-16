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В Киеве и области повторно объявлена тревога

16 мая 2023 04:35
обновлено: 04:44
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Киеве и области повторно объявлена тревога
В Киеве и области повторно объявлена тревога. Фото: соцсети
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Киеве и области повторно объявлена воздушная тревога. Ее объявили практически через несколько минут, как закончилась первая.

В Киеве этой ночью в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

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По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, граждане пострадали в Соломенском районе. Также он написал, что в Дарницком районе были повреждены два автомобиля.

Напомним, в начале третьей ночи в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.

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