В Киеве и области повторно объявлена тревога
В Киеве и области повторно объявлена воздушная тревога. Ее объявили практически через несколько минут, как закончилась первая.
В Киеве этой ночью в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.
По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, граждане пострадали в Соломенском районе. Также он написал, что в Дарницком районе были повреждены два автомобиля.
Напомним, в начале третьей ночи в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.