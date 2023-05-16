В Киеве и области повторно объявлена тревога. Фото: соцсети

В Киеве и области повторно объявлена воздушная тревога. Ее объявили практически через несколько минут, как закончилась первая.

В Киеве этой ночью в результате российской ракетной атаки пострадали три человека.

Читайте также:

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, граждане пострадали в Соломенском районе. Также он написал, что в Дарницком районе были повреждены два автомобиля.

Напомним, в начале третьей ночи в южных и центральных регионах начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.