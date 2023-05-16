У Києві та області за ніч двічі оголошували тривогу: які наслідки

У Києві та області двічі оголошували тривогу. Фото: соцмережі

У Києві та області за ніч двічі оголошували повітряну тривогу. Другу оголосили практично за кілька хвилин, як закінчилася перша.

У Києві цієї ночі в результаті російської ракетної атаки постраждали троє людей.

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За повідомленням мера Києва Віталія Кличка, громадяни постраждали у Солом'янському районі. Також він написав, що у Дарницькому районі було пошкоджено два автомобілі.

Напад на столицю

З початку травня це був восьмий повітряний напад ворога на столицю. Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, цього разу агресор здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу.

Попередньо, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

У решті районів пошкодження не суттєві — у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону.

Нагадаємо, на початку третьої ночі у південних та центральних регіонах почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом, тривога була оголошена практично по всій території України.