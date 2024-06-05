Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве и области сегодня начнутся масштабные военные учения arrow

В Киеве и области сегодня начнутся масштабные военные учения

5 июня 2024 10:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В июне в Киеве и области пройдут обучение военных
Военные на учениях. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве и области в среду, 5 июня, начнутся масштабные военные учения. Они продлятся до 13 июня.

Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Facebook.

Читайте также:

Военные учения на Киевщине в июне

"В период с 05 по 13 июня в черте города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями группировки сил и средств обороны города Киев", — говорится в сообщении.

Во время учений пройдут практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Их целью является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения врагом всего наступательного вооружения и действий ДРГ. В связи с обучением будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск", — подчеркнул Павлюк.

null
Скриншот поста Павлюка

Напомним, НАТО готовится к крупнейшим учениям на Балтийском море. Для этого в литовский порт Клайпеда прибыли более 50 военных кораблей.

Также мы писали, что военнослужащие из Украины проходят обучение в Великобритании в рамках многонациональных учений Interflex.

Киев
война в Украине
военные учения
Киевская область
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня