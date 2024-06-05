В июне в Киеве и области пройдут обучение военных

Военные на учениях. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве и области в среду, 5 июня, начнутся масштабные военные учения. Они продлятся до 13 июня.

Об этом сообщил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Facebook.

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"В период с 05 по 13 июня в черте города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями группировки сил и средств обороны города Киев", — говорится в сообщении.

Во время учений пройдут практические действия по привлечению личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений.

Их целью является отработка боевых и специальных задач оборонной операции в условиях активного применения врагом всего наступательного вооружения и действий ДРГ. В связи с обучением будут осуществляться перемещение личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрете на фото, видеосъемки передвижения наших войск", — подчеркнул Павлюк.

Скриншот поста Павлюка

Напомним, НАТО готовится к крупнейшим учениям на Балтийском море. Для этого в литовский порт Клайпеда прибыли более 50 военных кораблей.

Также мы писали, что военнослужащие из Украины проходят обучение в Великобритании в рамках многонациональных учений Interflex.