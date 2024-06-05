У червні у Києві й області пройдуть навчання військових

Військові на навчаннях. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві та області у середу, 5 червня, розпочнуться масштабні військові навчання. Вони триватимуть до 13 червня.

Про це повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Facebook.

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"У період з 05 по 13 червня в межах міста Києва та області будуть проведені командно-штабні навчання з військовими частинами угруповання сил і засобів оборони міста Київ", — йдеться у повідомленні.

Під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння всіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Їх метою є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування ворогом всього наступального озброєння та дій ДРГ. У зв'язку з навчаннями будуть здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки.

"Просимо зберігати спокій та нагадуємо про заходи інформаційної гігієни і заборону на фото, відеозйомки пересування наших військ", — наголосив Павлюк.

Скриншот допису Павлюка

Нагадаємо, НАТО готується до найбільших навчань на Балтійському морі. Для цього до литовського порту Клайпеда прибули понад 50 військових кораблів.

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