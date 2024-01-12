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В Киеве и еще одной области более 70 тысячам абонентам отключат свет — какая причина

12 января 2024 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве и еще одной области более 70 тысячам абонентам отключат свет — какая причина
Киев без электроэнергии. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве и Днепропетровской области энергопоставщик YASNO определил более 70 тысяч потребителей-должников за электроэнергию. Из-за этого абонентам будут отключать свет, но перед этим пользователи получат бумажное предупреждение.

Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Коваленко.

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Коваленко рассказал, что компания работает с частными клиентами только в Киеве и Днепропетровской области и отключений по всей Украине не будет.

"В настоящее время таких кандидатов на отключение более 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области, а их общий долг составляет более 600 млн. грн. Компания не будет осуществлять меры по отключению всех подряд должников, а будет руководствоваться четкими критериями и по сумме, и по "возрасту" задолженности", — объяснил он.

В компании рассказали, что такие отключения не будут внезапными, ведь абоненты каждый месяц сообщают о состоянии их счета. Перед отключением абонентам придет бумажное предупреждение.

"Это не будет внезапно. Мы ежемесячно извещаем клиентов о состоянии счета, все знают, есть ли у них долг или нет. Когда же мы будем подавать на отключение, то владелец жилья получит бумажное предупреждение за 10 дней до отключения, еще за 5 дней — уведомление от ОСР", — говорится в сообщении.

В YASNO также порекомендовали владельцам квартир уточнить свои показатели и корректно передавать их ежемесячно, чтобы не было долга.

"Деньги пойдут в энергосистему. Атаки на инфраструктуру, особенно в восточной части Украины, никуда не делись, поэтому ремонты и масштабные восстановления — это наша реальность еще надолго. Поэтому, пожалуйста, оплачивайте счета вовремя", — призвал Коваленко.

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Напомним, что из-за постоянных обстрелов россиян и боевых действий в Харьковской области обесточены почти 16 тысяч абонентов в 65 населенных пунктах.

Киев
электроэнергия
Днепропетровская область
долги
свет

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