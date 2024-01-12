У Києві та ще одній області понад 70 тисячам абонентів відключать світло — яка причина

Київ без електроенергії. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Дніпропетровській області енергопостачальник YASNO визначив понад 70 тис. споживачів-боржників за електроенергію. Через це абонентам відключатимуть світло, але перед цим користувачі отримають паперове попередження.

Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Коваленко.

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Коваленко розповів, що компанія працює з приватними клієнтами лише у Києві та на Дніпропетровщині і відключень по всій Україні не буде.

"Наразі таких кандидатів на відключення понад 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області, а їхній загальний борг становить понад 600 млн грн. Компанія не здійснюватиме заходів із відключення всіх підряд боржників, а керуватиметься чіткими критеріями і за сумою, і за "віком" заборгованості", — пояснив він.

У компанії розповіли, що такі відключення не будуть раптовими, адже абонентів кожного місяця повідомляють про стан їхнього рахунку. Перед відключенням абонентам прийде паперове попередження.

"Це не буде раптово. Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів — сповіщення від ОСР", — йдеться у повідомленні.

У YASNO також порекомендували власникам квартир уточнити свої показники та коректно передавати їх щомісяця, аби не було боргу.

"Гроші підуть в енергосистему. Атаки на інфраструктуру, особливо у східній частині України, нікуди не ділися, тому ремонти та масштабні відновлення — це наша реальність іще надовго. Тому, будь ласка, оплачуйте рахунки вчасно", — закликав Коваленко.

Нагадаємо, що через постійні обстріли росіян та бойові дії у Харківській області знеструмлено майже 16 тисяч абонентів у 65 населених пунктах.