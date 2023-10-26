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В Киеве таксист выгнал пассажирок из-за украинского языка — как его накажут

26 октября 2023 18:00
- Екатерина Коновалец
В Киеве таксист выгнал пассажирок из-за украинского языка — как его накажут
В Киеве водитель такси выгнал пассажирок из-за языка. Фото: скриншот с видео
- Екатерина Коновалец

В Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень в Facebook отреагировал на событие.

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Пассажирка такси обратилась к водителю с просьбой перейти на государственный язык. В ответ таксист назвал ее больной и отказался довезти до места назначения.

"Вы больны, до свидания", — говорится в сообщении.

Женщина пыталась выяснить, почему водитель не может обслуживать ее на украинском.

Что угрожает водителю

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заверил, что мужчину отыщут и накажут.

"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности ", — заявил он.

Водителю такси грозит штраф от 3400 до 5100 грн за нарушение 30-й статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

За первые 9 месяцев 2023 года Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка получил более 3 тысяч жалоб на нарушение языкового законодательства в Украине.

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