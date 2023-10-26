У Києві таксист вигнав пасажирок через українську мову — ​​​​​​​​як його покарають

У Києві водій таксі вигнав пасажирок через мову. Фото: скриншот з відео

У Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Уповноважений із захисту української мови Тарас Кремінь у Facebook відреагував на подію.

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Пасажирка таксі звернулася до водія з проханням перейти на державну мову. У відповідь таксист назвав її хворою та відмовився довезти до місця призначення.

"Ви хворі, до побачення", — мовиться у повідомленні.

Натомість жінка намагалася з'ясувати, чому водій не може обслуговувати її українською.

Що загрожує водію

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запевнив, що чоловіка відшукають та покарають.

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", — заявив він.

Наразі водію таксі загрожує штраф від 3400 до 5100 грн за порушення 30-ї статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Додамо, за перші 9 місяців 2023 року Уповноважений з питань захисту державної мови отримав понад 3 тисячі скарг на порушення мовного законодавства в Україні.