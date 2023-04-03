Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow В Киеве временно приостановили проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро arrow

В Киеве временно приостановили проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро

3 апреля 2023 09:13
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Временно вход с QR-билетами приостановлен
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

В киевском метро произошел технический сбой. Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен.

Об этом информирует КГГА.

Читайте также:

Технический сбой в метро

Произошел технический сбой. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы.

Все остальные способы оплаты прохождения работают в обычном режиме. Оплатить за проезд можно:

  • транспортной картой
  • qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
  • бесконтактной банковской картой
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay

Напомним, что Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Все билеты уже доступны онлайн.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB