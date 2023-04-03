В Киеве временно приостановили проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро
3 апреля 2023 09:13
Временно вход с QR-билетами приостановлен
В киевском метро произошел технический сбой. Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен.
Об этом информирует КГГА.
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Произошел технический сбой. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы.
Все остальные способы оплаты прохождения работают в обычном режиме. Оплатить за проезд можно:
- транспортной картой
- qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"
- бесконтактной банковской картой
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay
Напомним, что Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Все билеты уже доступны онлайн.