В Киеве временно приостановили проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро

Временно вход с QR-билетами приостановлен

В киевском метро произошел технический сбой. Проход по бумажным QR-билетам на всех станциях метро временно приостановлен.

Об этом информирует КГГА.

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Произошел технический сбой. Специалисты уже работают над оперативным решением проблемы.

Все остальные способы оплаты прохождения работают в обычном режиме. Оплатить за проезд можно:

транспортной картой

qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой"

бесконтактной банковской картой

мобильным приложением ApplePay и Google Pay

Напомним, что Укрзализныця на праздники назначила дополнительные поезда из Одессы в Киев и Львов. Все билеты уже доступны онлайн.