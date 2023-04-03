У Києві тимчасово призупинили прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро
3 квітня 2023 09:13
Тимчасово вхід з QR-квитками призупинено
В київському метро стався технічний збій. Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений.
Про це інформує КМДА.
Читайте також:
Технічний збій у метро
Стався технічний збій. Фахівці вже працюють над оперативним рішенням проблеми.
Усі інші засоби оплати проходження працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою
- qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
- безконтактною банківською карткою
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay
Нагадаємо, що Укрзалізниця на свята призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Всі квитки вже доступні онлайн.