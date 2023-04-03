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У Києві тимчасово призупинили прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро

3 квітня 2023 09:13
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Тимчасово вхід з QR-квитками призупинено
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

В київському метро стався технічний збій. Прохід за паперовими QR-квитками на всіх станціях метро тимчасово призупинений.

Про це інформує КМДА.

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Стався технічний збій. Фахівці вже працюють над оперативним рішенням проблеми. 

Усі інші засоби оплати проходження працюють у звичайному режимі. Сплатити за проїзд можна:

  • транспортною карткою
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий"
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay

Нагадаємо, що Укрзалізниця на свята призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Всі квитки вже доступні онлайн.

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