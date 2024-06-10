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В Киеве трагедия — из окна выпал годовалый ребенок

10 июня 2024 23:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Ребенок выпал из окна в Киеве – что известно
Открытое окно. Фото иллюстративное: freepik
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В Киеве в понедельник, 10 июня, произошла ужасная трагедия. Девочка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Об этом сообщают местные паблики.

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Ребенок выпал из окна — что известно

"1,2-летний ребенок выпал из окна 8 этажа в Киеве", — говорится в сообщении.

Событие произошло в Оболонском районе столицы по улице Левко Лукьяненко.

"Предварительно, мама отвлеклась на уборку, а окно было на проветривании. По данным СМИ, девочка скончалась в карете "скорой", — пишут в пабликах.

Напомним, в Долинском районном суде Ивано-Франковской области был вынесен приговор 11-класснице. Несовершеннолетняя совершила умышленное убийство своего новорожденного сразу после родов.

Также мы сообщали, что во Львовской области в селе Тарасовка во время ремонтных работ произошла трагедия – стена дома обрушилась на ребенка. В результате происшествия четырехлетняя девочка умерла.

Добавим, во время ДТП во Львове пострадала пятилетняя девочка, которая попала под микроавтобус. Обстоятельства устанавливаются полицией.

трагедия
смерть
Киев
дети

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