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У Києві трагедія — з вікна випала однорічна дитина

10 червня 2024 23:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Дитина випала з вікна в Києві - що відомо
Відчинене вікно. Фото ілюстративне: freepik
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У Києві у понеділок, 10 червня, сталася жахлива трагедія. З вікна випала однорічна дитина. Дівчинка померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Дитина випала з вікна — що відомо

"1,2-річна дитина випала з вікна 8 поверху в Києві", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подія сталася в Оболонському районі столиці по вулиці Левка Лук'яненка.

"Попередньо, мама відволіклася на прибирання, а вікно було на провітрюванні. За даними ЗМІ, дівчинка померла в кареті "швидкої", — пишуть у пабліках.

Нагадаємо, у Долинському районному суді Івано-Франківської області винесли вирок 11-класниці. Неповнолітня вчинила умисне вбивство своєї новонародженої дитини одразу після пологів.

Також ми повідомляли, що у Львівській області в селі Тарасівка під час ремонтних робіт трапилася трагедія — стіна будинку обвалилась на дитину. Внаслідок події чотирирічна дівчинка померла. 

Додамо, під час дорожньо-транспортної пригоди у Львові постраждала п'ятирічна дівчинка, яка потрапила під мікроавтобус. Обставини встановлюються поліцією. 

трагедія
смерть
Київ
діти

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