В Киеве трамвай наехал на женщину, потерпевшая скончалась на месте

В Киеве трамвай наехал на женщину: кого полиция считает виновным в инциденте
В центре Киева женщина попала под трамвай, переходя рельсы в неустановленном месте. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
-
Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер
-
В Славянске поймали предателя, который сдавал оккупантам места дислокации подразделений ВСУ
-
Германия возобновит производство боеприпасов для предоставленных Украине установок Gepard
-
Украина впервые в истории импортирует американский дизель: ситуация на рынке
-
Несмотря на шторм, угроза есть: сколько кораблей рф в Черном море
-
Илон Маск объяснил ограничения для Starlink в Украине страхом Третьей мировой войны
-
Дэвид Гетта заявил, что будущее музыки за искусственным интеллектом: при чем здесь Эминем
-
В россии для путина построили целую секретную железную дорогу, — СМИ
-
"Роскосмос" опубликовал снимки дырявого и ржавого корабля "Союз"
-
Мбаппе и Месси возвращаются на поле: анонс матча Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария"
Трагедия на рельсах
В Шевченковском районе Киева, по улице Жилянской, женщина попала под трамвай.
Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте ДТП.
Уголовное дело
Полиция, прибыв на место трагедии, установила, что потерпевшая находилась на путях в неустановленном для этого месте.
Вместе с тем, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).
Сейчас проводится предварительное следствие, в ходе которого полицейские должны изучить причины и механизм этого происшествия.
Напомним, недавно во Львове прямо во время движения начал гореть трамвай.
Водитель потушила пожар в трамвае сама, и никто из пассажиров не пострадал.
Фото: полиция Киева