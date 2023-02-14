В Киеве трамвай наехал на женщину, потерпевшая скончалась на месте

Женщина переходила трамвайные рельсы в неустановленном для этого месте

В центре Киева женщина попала под трамвай, переходя рельсы в неустановленном месте. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Трагедия на рельсах

В Шевченковском районе Киева, по улице Жилянской, женщина попала под трамвай.

Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода. В результате полученных повреждений женщина скончалась на месте ДТП.

Уголовное дело

Полиция, прибыв на место трагедии, установила, что потерпевшая находилась на путях в неустановленном для этого месте.

Вместе с тем, уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего).

Сейчас проводится предварительное следствие, в ходе которого полицейские должны изучить причины и механизм этого происшествия.

Напомним, недавно во Львове прямо во время движения начал гореть трамвай.

Водитель потушила пожар в трамвае сама, и никто из пассажиров не пострадал.

Фото: полиция Киева