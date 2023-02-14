У Києві трамвай наїхав на жінку, потерпіла померла на місці

У Києві трамвай наїхав на жінку: кого поліція вважає винним в інциденті
У центрі Києва жінка потрапила під трамвай, переходячи рейки у невстановленому місці. Від отриманих ушкоджень потерпіла померла на місці пригоди.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
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Трагедія на колії
У Шевченківському районі Києва, на вулиці Жилянській, жінка потрапила під трамвай.
Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішохідку. В результаті отриманих ушкоджень жінка померла на місці ДТП.
Кримінальна справа
Поліція, прибувши на місце трагедії, встановила, що потерпіла перебувала на коліях у невстановленому для цього місці.
Разом з тим кримінальна справа була відкрита за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).
Зараз проводиться досудове слідство, під час якого поліцейські мають вивчити причини та механізм цієї пригоди.
Нагадаємо, нещодавно у Львові прямо під час руху почав горіти трамвай.
Водійка загасила пожежу у трамваї сама, і ніхто з пасажирів не постраждав.
Фото: Поліція Києва