В Киеве случился пожар в школе — что известно
Сегодня в Дарницком районе Киева произошел пожар в школе. Загорелся один из кабинетов учебного заведения, к счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.
Пожар в школе в Киеве: что известно
Как известно, пожар произошел в школе на улице Александра Мишуги. Загорелся один из кабинетов учебного заведения.
На место приехали спасатели, они эвакуировали детей и учителей и оперативно ликвидировали пожар.
"Дети и персонал образовательного учреждения не пострадали. Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в селе Лучинчик Могилев-Подольского района Винницкой области произошел пожар в доме. В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.
Напомним, недавно в городе Рава-Русская Львовской области произошел пожар в многоэтажке. Ориентировочная площадь пожара составила 900 кв. Обошлось без пострадавших.
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