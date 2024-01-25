В Киеве случился пожар в школе — что известно

Пожар в школе в Киеве. Фото: скриншот с видео

Сегодня в Дарницком районе Киева произошел пожар в школе. Загорелся один из кабинетов учебного заведения, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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Пожар в школе в Киеве: что известно

Как известно, пожар произошел в школе на улице Александра Мишуги. Загорелся один из кабинетов учебного заведения.

На место приехали спасатели, они эвакуировали детей и учителей и оперативно ликвидировали пожар.

"Дети и персонал образовательного учреждения не пострадали. Учебный процесс в школе организован дистанционно до конца этой недели", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в селе Лучинчик Могилев-Подольского района Винницкой области произошел пожар в доме. В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Напомним, недавно в городе Рава-Русская Львовской области произошел пожар в многоэтажке. Ориентировочная площадь пожара составила 900 кв. Обошлось без пострадавших.