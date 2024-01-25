У Києві трапилася пожежа в школі — що відомо

Пожежа у школі в Києві. Фото: скриншот з відео

Сьогодні у Дарницькому районі Києва трапилася пожежа у школі. Загорівся один із кабінетів навчального закладу, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Як відомо, пожежа трапилася у школі на вулиці Олександра Мишуги. Загорівся один із кабінетів навчального закладу.

На місце одразу приїхали рятувальники, вони евакуювали дітей та вчителів і оперативно ліквідували пожежу.

"Діти та персонал освітнього закладу не постраждали. Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що у селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Нагадаємо, нещодавно у місті Рава-Руська Львівської області трапилася пожежа в багатоповерхівці. Орієнтовна площа пожежі становила 900 кв.м. Обійшлося без постраждалих.