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У Києві трапилася пожежа в школі — що відомо

25 січня 2024 10:09
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві трапилася пожежа в школі — що відомо
Пожежа у школі в Києві. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Дарницькому районі Києва трапилася пожежа у школі. Загорівся один із кабінетів навчального закладу, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

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Пожежа у школі в Києві: що відомо

Як відомо, пожежа трапилася у школі на вулиці Олександра Мишуги. Загорівся один із кабінетів навчального закладу. 

На місце одразу приїхали рятувальники, вони евакуювали дітей та вчителів і оперативно ліквідували пожежу. 

"Діти та персонал освітнього закладу не постраждали. Навчальний процес у школі організовано дистанційно до кінця цього тижня", — йдеться у повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що у селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Нагадаємо, нещодавно у місті Рава-Руська Львівської області трапилася пожежа в багатоповерхівці. Орієнтовна площа пожежі становила 900 кв.м. Обійшлося без постраждалих. 

Київ
діти
пожежа
рятувальники
школа

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