Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября — фоторепортаж

В Киеве проходит акция в поддержку военнопленных — фото
В Киеве в воскресенье, 24 ноября, проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Акция FreeAzov в Киеве
Активисты организовали автопробег с плакатами в поддержку героев и призывают водителей подавать сигнал в знак солидарности.
В руках люди держат плакаты с надписями:
- Боремся за каждого, AZOV ждем!
- Волю Азову
- FreeAzov
- Плен убивает
- Родившиеся не для плена
Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что за время полномасштабной войны было проведено почти 60 обменов пленными.
Также 21 ноября во Львове люди вышли на акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести десантников.
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