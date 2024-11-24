Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября — фоторепортаж

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 24 ноября, проходит акция в поддержку военнопленных. Люди вышли на улицу с плакатами, чтобы напомнить о защитниках в российской неволе.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Активисты организовали автопробег с плакатами в поддержку героев и призывают водителей подавать сигнал в знак солидарности.

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

В руках люди держат плакаты с надписями:

Боремся за каждого, AZOV ждем!

Волю Азову

FreeAzov

Плен убивает

Родившиеся не для плена

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Акция в поддержку военнопленных в Киеве 24 ноября. Фото: Новини.LIVE

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил, что за время полномасштабной войны было проведено почти 60 обменов пленными.

Также 21 ноября во Львове люди вышли на акцию в поддержку военнопленных и пропавших без вести десантников.