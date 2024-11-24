Акція на підтримку військовополонених у Києві 24 листопада — фоторепортаж

У Києві триває акція на підтримку військовополонених — фото
У Києві у неділю, 24 листопада, триває акція в підтримку військовополонених. Люди вийшли на вулицю з плакатами, аби нагадати про захисників у російській неволі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція FreeAzov у Києві
Активісти організували автопробіг з плакатами на підтримку героїв та закликають водіїв подавати сигнал у знак солідарності.
У руках люди тримають плакати з написами:
- Боремось за кожного, AZOV чекаємо!
- Волю Азову
- FreeAzov
- Полон вбиває
- Народжені не для полону
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що за час повномасштабної війни було проведено майже 60 обмінів полоненими.
Також 21 листопада у Львові люди вийшли на акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти десантників.
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