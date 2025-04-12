Атака на Киев 12 апреля — ликвидация последствий продолжается

В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки — фото
Россияне в субботу, 12 апреля, атаковали столицу Украины. Ликвидация последствий вражеского обстрела Киева продолжается до сих пор.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Последствия атаки на Киев
Как отмечают в ГСЧС, 12 апреля враг совершил очередную атаку на столицу. Сейчас спасатели ликвидируют последствия в Святошинском районе города.
"По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован", — говорится в сообщении.
Также произошел пожар в двух складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением. Это произошло на территории промышленного предприятия.
"Работы по локализации возгорания продолжаются", — отмечают в ГСЧС.
Напомним, российские оккупанты атаковали Киев утром 12 апреля. В результате удара дронами пострадали люди.
Также россияне обстреляли Харьков беспилотниками в ночь на 12 апреля. Известно об одном раненом человеке из-за атаки БпЛА.
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