Атака на Киев 12 апреля — ликвидация последствий продолжается

Спасатель на месте атаки в Киеве. Фото: ГСЧС

Россияне в субботу, 12 апреля, атаковали столицу Украины. Ликвидация последствий вражеского обстрела Киева продолжается до сих пор.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Последствия атаки на Киев

Как отмечают в ГСЧС, 12 апреля враг совершил очередную атаку на столицу. Сейчас спасатели ликвидируют последствия в Святошинском районе города.

"По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован", — говорится в сообщении.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Также произошел пожар в двух складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением. Это произошло на территории промышленного предприятия.

"Работы по локализации возгорания продолжаются", — отмечают в ГСЧС.

Спасатель работает на месте атаки в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатель тушит пожар, который произошел после обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Спасатели работают на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Тушение пожара, произошедшего из-за атаки БпЛА в Киеве. Фото: скриншот

Спасатели работают на месте обстрела в Киеве. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты атаковали Киев утром 12 апреля. В результате удара дронами пострадали люди.

Также россияне обстреляли Харьков беспилотниками в ночь на 12 апреля. Известно об одном раненом человеке из-за атаки БпЛА.