Атака на Київ 12 квітня — ліквідація наслідків триває

У Києві триває ліквідація наслідків атаки — фото
Росіяни в суботу, 12 квітня, атакували столицю України. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Києва триває досі.
Про це повідомили в ДСНС.
Наслідки атаки на Київ
Як зазначають в ДСНС, 12 квітня ворог здійснив чергову атаку на столицю. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі міста.
"За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано", — йдеться у повідомленні.
Також сталася пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією. Це відбулось на території промислового підприємства.
"Роботи з локалізації загоряння тривають", — зазначають в ДСНС.
Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ вранці 12 квітня. Внаслідок удару дронами постраждали люди.
Також росіяни обстріляли Харків безпілотниками у ніч проти 12 квітня. Відомо про одну поранену людину через атаку БпЛА.
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