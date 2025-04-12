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У Києві триває ліквідація наслідків атаки — фото

12 квітня 2025 07:33
Ольга Антоновська - редактор
Атака на Київ 12 квітня — ліквідація наслідків триває
Рятувальник на місці атаки у Києві. Фото: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в суботу, 12 квітня, атакували столицю України. Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Києва триває досі.

Про це повідомили в ДСНС.

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Наслідки атаки на Київ

Як зазначають в ДСНС, 12 квітня ворог здійснив чергову атаку на столицю. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки у Святошинському районі міста.

"За однією з адрес сталося загоряння в складській одноповерховій будівлі на площі 1500 кв. м, пожежу локалізовано", — йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки на Київ 12 квітня
Повідомлення ДСНС. Фото: скриншот

Також сталася пожежа у двох складських будівлях на площі 1000 та 150 кв. м з частковою руйнацією. Це відбулось на території промислового підприємства.

"Роботи з локалізації загоряння тривають", — зазначають в ДСНС.

Наслідки атаки на Київ 12 квітня
Рятувальник працює на місці атаки у Києві. Фото: ДСНС
Рятувальник гасить пожежу у Києві після обстрілу 12 квітня
Рятувальник гасить пожежу, яка сталася після обстрілу Києва. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місці обстрілу у Києві 12 квітня
Рятувальники працюють на місці атаки. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу у Києві 12 квітня
Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС
Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу у Києві 12 квітня
Гасіння пожежі, що сталася через атаку БпЛА у Києві. Фото: скриншот
Рятувальники гасять пожежу на місці обстрілу у Києві 12 квітня
Рятувальники працюють на місці обстрілу у Києві. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти атакували Київ вранці 12 квітня. Внаслідок удару дронами постраждали люди.

Також росіяни обстріляли Харків безпілотниками у ніч проти 12 квітня. Відомо про одну поранену людину через атаку БпЛА.

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