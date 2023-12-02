В Киеве продолжаются протесты с требованием демобилизации военных
В Киеве продолжается акция протеста с требованием демобилизации военнослужащих, которые воюют уже более 18 месяцев. Такой митинг проходит сегодня, 2 декабря.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Митинг даже в укрытии
Из-за того, что в начале протестов началась воздушная тревога, митингующие спустились в подземный переход и продолжили свою акцию.
Идя с плакатами и флагами по главной улице столицы Крещатик, они выкрикивают:
"За победу ответственны все".
В свою очередь в центре Одессы снова вышли на митинг родные военнослужащих. Они требуют от центральных властей пересмотреть сроки военной службы.
Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект об увольнении с военной службы во время действия военного положения. Автор документа — депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
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