У Києві тривають протести з вимогою демобілізації військових
У Києві продовжується акція протесту з вимогою демобілізації військовослужбовців, які воюють вже понад 18 місяців. Такий мітинг триває сьогодні, 2 грудня.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Мітинг навіть в укритті
Через те, що на початку протестів почалася повітряна тривога, мітингарі спустилися в підземний перехід та продовжили свою акцію.
Йдучи з плакатами та прапорами по головній вулиці столиці Хрещатик, вони вигукують: "За перемогу відповідальні всі".
Своєю чергою, в центрі Одеси знову вийшли на мітинг рідні військовослужбовців. Вони вимагають від центральної влади передивитися строки військової служби.
Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документу є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.
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