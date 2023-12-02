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У Києві тривають протести з вимогою демобілізації військових

2 грудня 2023 13:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві тривають протести з вимогою демобілізації військових
Мітинг у Києві. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві продовжується акція протесту з вимогою демобілізації військовослужбовців, які воюють вже понад 18 місяців. Такий мітинг триває сьогодні, 2 грудня.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Через те, що на початку протестів почалася повітряна тривога, мітингарі спустилися в підземний перехід та продовжили свою акцію.

Йдучи з плакатами та прапорами по головній вулиці столиці Хрещатик, вони вигукують: "За перемогу відповідальні всі".

Своєю чергою, в центрі Одеси знову вийшли на мітинг рідні військовослужбовців. Вони вимагають від центральної влади передивитися строки військової служби.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували законопроєкт щодо звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. Автором документу є депутат від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

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