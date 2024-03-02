В Киеве три человека попали в больницу с кишечной инфекцией — чем отравились

Сладости в кулинарии. Иллюстративное фото: Глузд

В Киеве три человека отравились кулинарной продукцией, купленной в одном из торговых заведений. Киевляне обратились за медицинской помощью с заболеванием острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний в субботу, 2 марта.

Читайте также:

Отравления кулинарией в Киеве

"1 марта в ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" поступило экстренное сообщение о 3 случаях заболевания острой кишечной инфекцией" , — говорится в сообщении.

Там рассказали, что это произошло, вероятно, из-за употребления некачественной кулинарной продукции, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.

Известно, что больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении.

Врачи и специалисты Центра проводят бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Также было начато эпидемиологическое расследование.

Скриншот сообщения Киевского центра болезней

Раньше мы писали, как проверить, что колбаса несвежая, чтобы избежать отравления.

Раньше мы писали, как понять, что куриные яйца испортились и сколько они хранятся в готовом виде и сколько времени можно хранить сырое куриное филе в холодильнике.