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В Киеве три человека попали в больницу с кишечной инфекцией — чем отравились

2 марта 2024 23:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве три человека попали в больницу с кишечной инфекцией — чем отравились
Сладости в кулинарии. Иллюстративное фото: Глузд
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве три человека отравились кулинарной продукцией, купленной в одном из торговых заведений. Киевляне обратились за медицинской помощью с заболеванием острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний в субботу, 2 марта.

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"1 марта в ГУ "Киевский городской ЦУПХ МЗ" поступило экстренное сообщение о 3 случаях заболевания острой кишечной инфекцией", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что это произошло, вероятно, из-за употребления некачественной кулинарной продукции, приобретенной в одном из заведений торговли столицы.

Известно, что больные обратились за медицинской помощью и находятся на лечении.

Врачи и специалисты Центра проводят бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Также было начато эпидемиологическое расследование.

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Скриншот сообщения Киевского центра болезней

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Киев
продукты
еда
сладости
отравление
десерт

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